Column: Feyenoord gebruikt Rob Jansen. Gebruikt Rob Jansen Feyenoord?

Voetbalmakelaar Rob Jansen wil een club leiden. Daarom is hij met een aantal oud-spelers (onder wie Dirk Kuyt) bezig met de aankoop van een club in de Engelse League One. Jansen is er van overtuigd dat hij en de voormalig voetballers zoveel ervaring hebben opgedaan in het wereldje dat zij een voetbalbedrijf kunnen runnen op de manier zoals het zou moeten, maar in de praktijk zelden voorkomt.

door Ruud van Os

Op zich geen gekke gedachte. Het wekt sowieso de nieuwsgierigheid van voetbalvolgers: gaat het ze lukken? Om wat meters te maken en warm te draaien voor het Engelse avontuur is Jansen alvast begonnen met het leiden van een club in Nederland: Feyenoord. De afgelopen weken is goed te merken dat Rob Jansen een heel belangrijke man is geworden in de Kuip.

Praten met Feyenoord-pet op

Zo onderhandelde hij namens Feyenoord met FK Krasnodar over de transfer van Tonny Vilhena. En hij bezorgde Nick Marsman een contract als derde keeper ten koste van Joris Delle. Voor de volledigheid: Marsman wordt vertegenwoordigd door Wasserman Netherlands Management BV, waar Jansen directeur is. Verder was in het tv-programma ‘Jaïr in goed gezelschap’ te zien dat Jansen spits Nicolai Jørgensen dringend adviseerde bij Feyenoord te blijven. Dat zou je kunnen zien als ‘goed makelaarschap’, maar ook als ‘praten met een Feyenoord-pet op.’ Daarnaast is Jansen zeer goed bevriend met Dirk Kuyt, die tegenwoordig deel uitmaakt van een soort van technisch hart waarin wordt besproken welke spelers Feyenoord wel en niet moet halen.

Is het een slechte zaak dat een ervaren buitenstaander belangrijk werk verricht voor Feyenoord? Nee hoor. Met een directie bestaande uit twee mannen die niet uit de voetbalwereld komen (De Jong en Koevermans) en één zonder internationaal netwerk (Troost), kan de club van zuid iedere vakkundige hulp op voetbaltechnisch vlak goed gebruiken. Toen Premier League-club Everton ooit tijdelijk zonder technisch directeur zat en Ronald Koeman er trainer was, vervulde Jansen een vergelijkbare rol. Of dat een succes was laten we hier maar even in het midden.

Kansen van Jansen

De vraag is alleen: hoe wenselijk is het dat een voetbalmakelaar met een zeer grote eigen ‘spelersstal’ direct en indirect betrokken is bij de samenstelling van de selectie van Feyenoord? Welke speler draagt hij voor en wiens kant kiest hij tijdens salarisonderhandelingen met een speler uit zijn stal? Een verstrengeling van belangen ligt op de loer. Er zijn natuurlijk ook kansen, want wellicht zijn voor het relatief arme Feyenoord nu spelers bereikbaar die dat zonder de hulp van Jansen niet waren. Een kritische kanttekening is daarbij dat Roy Makaay en Kevin Hofland in 2007 voor de Rotterdamse club ook Kansen Van Jansen waren. En we weten waar het vastleggen van die (en nog een aantal) veel te dure spelers destijds toe leidde: een torenhoge schuld. Daarbij moet wel worden aangetekend dat Jansen toen enkel de pet van spelersmakelaar droeg.

Dus stel je eens voor: op zondag 21 juli stappen tijdens de Open Dag van Feyenoord naast Nick Marsman ook de Wasserman-klanten Alirezah Jahanbakhsh en Bram Nuytinck uit de helikopter. Heffen we dan het vingertje of gaan in de Kuip 100.000 armen de lucht in?