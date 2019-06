Sparta woensdag als eerste regioclub in actie: op bezoek bij VOC

Sparta speelt komende woensdag als eerste profclub in deze regio een oefenduel ter voorbereiding op het seizoen 2019/2020. De Rotterdammers gaan in Schiebroek op bezoek bij VOC.

De wedstrijd tegen VOC is uitgegroeid tot een traditie. Er wordt gespeeld om de John Kerstholt Bokaal. Sparta wint de bokaal, die is vernoemd naar een overleden lid van beide clubs, als het de score van een jaar eerder weet te overtreffen. Lukt dat niet, dan is de beker voor VOC. Vorig seizoen eindigde het duel in 10-1 voor het elftal van trainer Henk Fraser.

VOC-Sparta begint woensdag om 20:00 uur en wordt gespeeld aan de Hazelaarweg in Rotterdam-Schiebroek. Kaarten à 7 euro zijn verkrijgbaar aan de kassa en via de website van VOC .

Overige oefenduels deze week:

Zaterdag 29 juni 15:00 uur IJVV de Zwervers-Excelsior

Zaterdag 29 juni 16:00 uur SDC Putten-Feyenoord

Zaterdag 29 juni 16:00 uur Schiedams elftal-Sparta (terrein Excelsior'20)

Het live verslag van deze wedstrijden is zaterdag tussen 15:00 uur en 19:00 uur te beluisteren in een extra uitzending van Radio Rijnmond Sport.