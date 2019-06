Rotterdammer op wandeltocht naar Griekenland kiest voor de bus

De Rotterdamse Olivier in de uitzending.

Olivier Scheffer in Litouwen. Foto's: Facebook Helsinki to Thessaloniki

"Ik loop op koers qua kilometers, maar ben van de koers af qua bestemming", vertelt hij op Radio Rijnmond. Op dit moment bevindt de wandelaar zich in Litouwen. "Het was veel te gevaarlijk om langs de snelweg te lopen." De omweg was te ver en daarom gaat Scheffer nu met de bus.

De Rotterdammer heeft zichzelf 71 dagen gegeven om van Helsinki naar Thessaloniki te lopen. Hij loopt iedere dag een marathonafstand. Litouwen is het derde land van de dertien dat hij tijdens zijn tocht doorkruist.



Uit koers

Omdat de wandelroute gevaarlijk was, heeft hij gekozen voor een alternatieve route. "Ik loop nu te slingeren, maar daar is de lol ondertussen vanaf", legt hij uit. De wandelaar loopt nu bijna vijftig kilometer per dag, door een gebied dat hij omschrijft als: "Bossen, bossen en nog meer bossen, alles om de rijksweg niet te hoeven zien."

De extra kilometers worden Scheffer langzamerhand te veel. Daarom pakt hij de bus. "Het moet ook een beetje leuk blijven."

Met de bus gaat hij 130 kilometer naar het zuiden. "Dat is ook honderd kilometer uit de koers naar het oosten", vertelt hij. Daarna heeft hij een wandeling naar de grens van Wit-Rusland, Polen en Litouwen voor de boeg.

Werken aan zichzelf

De Rotterdammer loopt de lange tocht van drieduizend kilometer om aan zichzelf te werken. "Ik vind mezelf een beetje opnieuw uit. Ik vind mijn eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid nu ook beter." Op deze manier begint Olivier aan een nieuwe fase in zijn leven. "Dat lopen houd me bezig, ik vermaak me wel."

Volgende week hoopt hij in Polen te zijn rond dit tijdstip. Hij wil eind augustus weer in Duitsland zijn.