Extra politie-inzet op strand Nesselande

Bij een eerdere warme dag, begin deze maand, ging het mis op het strand. "Er was toen een aanhouding van twee verdachten, die op een gestolen bromfiets reden. Die werkten niet helemaal mee", vertelt wijkagent Jacques Lems zondag. "Vervolgens kwamen er veel mensen omheen staan, die het de politie moeilijk probeerden te maken. Dat accepteren we niet."

De jongeren maakten het niet alleen de politie moeilijk, maar sloegen ook hun slag bij ondernemers in de buurt. De plaatselijke supermarkt werd geplunderd, de jongeren goten alcohol naar binnen en sommige ondernemers zagen zich genoodzaakt hun zaak dicht te gooien.



Op het strand en op de boulevard geldt al een alcoholverbod. De extra inzet van politie - te voet, te paard, te fiets, in de auto en op de motor - moet eraan bijdragen dat die regel wordt niet overtreden.

Dat lijkt zondag in ieder geval grotendeels geslaagd. "Het algehele beeld is dat er nu maar weinig wordt gedronken. Er zijn een aantal waarschuwingen en één of twee bekeuringen uitgedeeld. Dat is echt minimaal voor zo'n dag strand met zoveel mensen."

De sfeer op het strand was het afgelopen weekeinde gemoedelijk. Met de inzet van extra politie hoopt Lems dat ook zo te houden. "Soms gebeurt er toch wat, maar dan zijn we er wel."

'Dat hoort niet'

De raddraaiers van de vorige keer lijken zich deze keer niet te tonen in Nesselande. "Ik zou ze herkennen met m'n ogen dicht", zegt een bewoner die het begin deze maand fout zag gaan bij hem voor de deur. "Dat wil je niet meemaken. Dat hoort niet in Rotterdam, dat hoort trouwens nergens niet."