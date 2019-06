Netwerk gemeenten Brielle, Nissewaard en Westvoorne twee uur plat

Een woordvoerder van de gemeente Westvoorne liet weten dat ook geen documenten konden worden aangemaakt op de afdeling burgerzaken. Dat betekende dat de aanvragen voor paspoort en rijbewijs op een later moment moest gebeuren.

Wat de oorzaak van de storing was is onbekend. Netwerkbeheerder Syntrophos - is zelfstandige regeling van de betrokken gemeenten - laat dat later weten.