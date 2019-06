Paardenmarkt zonder paarden vanwege hitte

De paardenmarkt in de Rotterdamse wijk Oud-IJsselmonde is komende woensdag voor het eerst in 42 jaar zonder paarden. Dat besluit is maandag unaniem genomen door de organisatie vanwege de hitte.

De organisatie hanteert een eigen protocol op het gebied van de warmte. Daarin staat geen exacte temperatuur omschreven, maar wel dat de veiligheid van de dieren en bezoekers moet worden gewaarborgd.

Met een temperatuur van rond de dertig graden woensdag is besloten de markt zonder paarden te houden. De organisatie schrapte eerder al de traditionele ritjes op de rug van een paard en de ritten met paard en wagen.

Commotie

De Dierenbescherming sprak maandagochtend nog zijn afkeuring uit over het evenement mét paarden. Ook op sociale media was de afgelopen dagen veel commotie. Volgens Gert van Nes van de paardenmarkt heeft hij dat nooit eerder in deze hevigheid meegemaakt. "Dat is niet de reden van ons besluit, maar speelt wel mee", laat hij weten. "Uiteindelijk volgen we ons eigen veiligheidsprotocol."

Wat overblijft woensdag zijn de braderie, de oud-Hollandse ambachten en onder meer de kinderkermis.