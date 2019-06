Stam: 'Het publiek weet ook wel hoe Feyenoord er voor staat

Jaap Stam hoopt dat Feyenoord dit seizoen de strijd aan kan gaan met Ajax en PSV. Hij weet dat het Legioen kritisch is. "Dat mag ook, want je bent supporter bij een prachtige club. Maar zij zijn ook reëel. Het publiek weet ook wel hoe Feyenoord er voor staat", spreekt Stam na afloop van zijn eerste training.

Stam kwam vanmorgen aan en schudde iedereen de hand. "Daarna hebben we een kort praatje gehouden. Sjaak (Troost, red.) heeft dat ook gedaan. Verder hebben we uitgelegd wat we de komende dagen gaan doen. Er komen veel besprekingen aan. Individueel, met de linies en als team", aldus Stam, die onder andere tijdens de eerste training hamerde op het zetten van druk.

Berghuis op 10

Feyenoord heeft vooralsnog alleen doelman Nick Marsman gecontracteerd. Op andere namen wil Stam niet in gaan. Feyenoord wil de selectie zoveel mogelijk bij elkaar houden. Nicolai Jørgensen en Jens Toornstra verlengden al hun contract. Met Steven Berghuis wil Feyenoord ook verlengen. Berghuis heeft intern wel aangegeven dat hij graag achter de spits zou willen spelen. "We hebben met Steven gesproken", reageert Stam. "Wij willen deze selectie bij elkaar houden en competitief zijn aan andere ploegen. Daar zijn we druk mee bezig, zoals jullie al gelezen hebben. Hopelijk lukt het om met Steven te verlengen. En op welke positie hij gaat spelen, dat zien we dan wel."