Joris Delle van Feyenoord naar Zuid-Afrika

Joris Delle speelt het komend seizoen in Zuid-Afrika. De derde keeper van Feyenoord heeft voor drie seizoenen getekend bij Orlando Pirates FC. In de Kuip had Delle een aflopend contract.

Delle werd vorig jaar transfervrij overgenomen van NEC als derde doelman van Feyenoord. Uiteindelijk moest de Fransman in de tweede seizoenshelft twee keer aan de bak voor Feyenoord. In de gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen en de uitwedstrijd bij Vitesse stond Delle onder de lat bij Feyenoord. Daarmee was hij de eerste Fransman van Feyenoord, die minuten maakte in de hoofdmacht.

Nick Marsman was door Feyenoord al gecontracteerd als vervanger van Delle. De Fransman kon in Nederland ook aan de slag. Onder meer Sparta wilde Delle graag contracteren, maar Delle stond open voor een ander avontuur.