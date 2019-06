Medewerkers operatiekamers Erasmus MC hebben eigen supermarkt

Een supermarkt, speciaal voor de mensen die op de operatiekamers in het ziekenhuis werken. Vanaf maandag heeft het Erasmus MC een vestiging van AH to Go áchter de deuren van het operatiekamercomplex.

Op het OK-complex van het Rotterdamse ziekenhuis werken zo'n vijfhonderd tot zeshonderd mensen. Als zij voorheen in hun pauze iets wilden kopen in de supermarkt in het ziekenhuis, moesten ze zich vanwege hygiënevoorschriften daarvoor eerst omkleden. Dat is nu niet meer nodig.

Ook voor medewerkers die onverwacht worden opgeroepen, is de supermarkt achter de deuren van het OK-complex een uitkomst. "Die komen soms gehaast en met een lege maag aan en moeten vervolgens operaties uitvoeren die lang kunnen duren", zegt Martijn van den Berge, manager van de OK.

Onbemand

De supermarkt heeft vooral dagverse producten te koop, zoals broodjes en salades. Die worden bereid in de andere vestiging van de Albert Heijn in het ziekenhuis. De medewerkers van de supermarkt kleden zich eerst om voor ze de winkel mogen bevoorraden. Verder is de winkel onbemand; betalen kan bij de selfservice-kassa's.

De winkel telt ook twee koffieautomaten. Albert Heijn denkt dat dat wel aan zal slaan, omdat in het oude gebouw van het Erasmus MC per jaar 400 duizend kopjes koffie werden getapt op het operatiekamercomplex.