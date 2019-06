FC Dordrecht haalt opnieuw speler van Feyenoord

FC Dordrecht heeft zich versterkt met de 19-jarige Jaron Vicario. De middenvelder, die ook in de aanval uit de voeten kan, tekent voor twee jaar aan de Krommedijk. Vicario komt over van Feyenoord.

Vicario kwam het afgelopen seizoen met name uit in Jong Feyenoord. In de Kuip werd zijn aflopende contract niet verlengd. Eerder haalde FC Dordrecht ook al Nelson Amadin van Feyenoord, die zonder contract zat.

Door het samenwerkingsverband tussen FC Dordrecht en Feyenoord zullen er dit seizoen vijf spelers door Feyenoord worden uitgeleend. Bekend is al dat Noah Lewis, Ramon ten Hove en Ian Smeulers op huurbasis komen. De komende maand krijgt FC Dordrecht nog twee versterkingen uit de selectie van Feyenoord.