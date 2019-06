Vader die dochter doodde 'schreeuwde om hulp'

De 40-jarige Rotterdammer die in maart van dit jaar zijn dochter doodstak in het Maasstad Ziekenhuis heeft bekend. De man zou de dagen ervoor bij diverse instanties hebben aangeklopt voor hulp.

De 8-jarige Diya werd zwaar gewond aangetroffen op de afdeling radiologie. Een spoedoperatie mocht niet meer baten. Het meisje was met een schaar in de borst gestoken. Verder gaat justitie er vanuit dat haar vader, Nirmalkoemar B., zijn hand op haar mond heeft gehouden en haar heeft gewurgd.

De man heeft geen herinneringen meer aan het drama. Hij was op 15 maart door zijn ex-vrouw naar het Maasstad gebracht, omdat hij last had van zijn hart. Hun dochtertje ging met haar vader mee. Toen de moeder later die dag weer naar het ziekenhuis ging, kon zij beiden niet meer vinden.

Hyperventilatie

Nirmalkoemar B. blijkt de dagen ervoor ook met klachten naar het Maasstad te zijn gegaan. Daar werd hyperventilatie geconstateerd. Volgens zijn advocaat, Mirjam Levy, voelde hij zich al langere tijd slecht.

"Niet alleen medisch, maar hij heeft ook aangifte gedaan van bedreiging. Hij droeg een kogelwerend vest. Daarnaast was hij bang dat zijn dochter misbruikt zou worden. Met die boodschap is hij langs verschillende instanties gegaan: de politie, school, de huisarts, Delta psychiatrisch ziekenhuis. Maar hij had het idee dat zijn schreeuw om hulp niet serieus werd genomen."

Volgens justitie heeft de school een 112-melding gedaan. De vraag waarom de vader zijn radeloosheid heeft gericht op zijn dochtertje Diya is volgens Levy nog niet te beantwoorden. "Dat is een vraag die we allemaal beantwoord willen zien. Hij was dol op haar. Iedereen zegt ook dat het een goede vader was, die zijn dochter altijd beschermde."