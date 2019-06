Hulpdiensten de straat op wegens storing bij KPN

Onder meer het noodnummer 112 en het politienummer 0900-8844. De politie roept op om meldingen via sociale media als Twitter en Facebook te doen, naar brandweerkazernes, politiebureaus of andere openbare gebouwen te gaan of hulpdiensten op straat aan te spreken in geval van nood. Er zijn ook alternatieve telefoonnummers. Voor 112 bel: 088-6628240 en voor 0900-8844 bel: 088-9659630

Ook gaan zoveel mogelijk hulpdiensten de straat op. "Alle brandweerkazernes worden bezet in de regio. De ambulancedienst zal zichtbaar op straat rondrijden. Schroom niet om hen aan te spreken in geval van nood", zegt Roland Ekkers van de politie Rotterdam tegen RTV Rijnmond. Ook alle beschikbare agenten gaan de straat op. De meldkamers van de hulpdiensten kunnen onderling wel communiceren met elkaar en met hulpverleners op straat en in de auto.



Ook andere bedrijven zijn niet bereikbaar, zoals Trevvel, Stedin en drinkwaterbedrijf Oasen.Het is niet bekend wat de oorzaak van de storing is of hoe lang de storing gaat duren.