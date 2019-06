Scholen en verzorgingshuizen stellen tropenrooster in

"De bewoners gaan tussen 12:00 en 16:00 uur niet naar buiten", vertelt Christina Baas van Laurens Liduina. "We hebben extra limonade en ijs besteld, dus zijn helemaal klaar voor de komende dagen."

Ook wordt er gezorgd voor teiltjes koud water om de voeten in te doen. "En als het te gek wordt, gaan we met zijn allen naar binnen, want daar hebben we airco." Volgens Baas hebben de medewerkers met regelmaat meer last van de hitte dan de bewoners.

Veel drinken

Mevrouw Schell (95) vindt de warmte heerlijk. Ze heeft zelfs nog een vestje aan. "Maar ik ga niet naar buiten, na het avondeten pas." Ze zegt helemaal gewend te zijn aan de hitte. "Vroeger hadden wij een camper en dan was het heel warm, dus ik kan er goed tegen." Haar tip is om je rustig te houden en vooral niet druk te maken.

Bij OBS De Schalm gaan de kinderen vandaag en de rest van de week iets korter naar school, daar is een tropenrooster van kracht.

"De leerlingen kunnen zich vandaag door de warmte minder goed concentreren en zijn eerder moe. Ze hebben vannacht natuurlijk ook al slecht geslapen", vertelt directrice Pamela Tjon Appian. "Ze komen al enigszins vermoeid aan op school en dan moeten ze nog vijf uur en een kwartier aan de bak. Dat is met deze temperaturen echt te veel gevraagd."

Korter naar school

Normaal moeten de basisschoolleerlingen van 8:30 tot 14:15 uur naar school. Nu het tropenrooster actief is, hoeven ze maar van 8:00 tot 13:00 uur. "We hebben de ouders aangeraden hun kinderen veel drinken mee naar school te geven, het liefst water." Ook gaan de kinderen vandaag minder naar buiten en geldt een 'smeer-protocol'.

De school probeert een verantwoorde afweging te maken wat het beste is voor de kinderen. Ouders hoeven niet bang te zijn dat ze hun kinderen per se eerder van school moeten halen. Na 13:00 uur kunnen de kinderen op school blijven. "Dan verzinnen we een alternatief programma", stelt de directrice gerust.

Eén van de kinderen is jarig en trakteert op ijsjes. Zijn klasgenootje heeft wel een tip tegen de warmte. "Veel drinken en 's nachts de ramen open, maar overdag de ramen dicht laten." Ze kan het niet rustig aan doen, dinsdag moet haar werkstuk af zijn.