Trekkers en shovels willen weer over Botlekbrug

De Botlekbrug moet weer toegankelijk worden voor tractoren, graafmachines en shovels. Dat eist de brancheorganisatie voor bedrijven die actief zijn in groen, grond en infra, Cumela. De voertuigen mogen sinds de opening in juli 2015 geen gebruik maken van de brug.

Cumela wil het verkeersbesluit teruggedraaid hebben. Daartoe diende maandagmiddag een hoorzitting bij de gemeente Rotterdam.

Volgens een woordvoerder van de branchevereniging kost het omrijden meer anderhalf uur extra reistijd. De meerkosten zijn daardoor 120 euro, geld dat niet altijd aan een opdrachtgever kan worden doorberekend.

Daarnaast is het veiliger als het verkeer over de brug zou kunnen, stelt Cumela. Door het afsluiten van de brug moeten de tractoren en shovels door dorpen en steden. Daardoor is de kans op ongelukken groter.

De woordvoerder van Cumela zegt dat er een alternatief is. Op de Botlekbrug kan nog ruimte worden gemaakt voor het (land)bouwverkeer. "We hebben al een goede suggestie voorhanden. We kunnen namelijk de hoofdrijbaan over de Botlekbrug gebruiken. Dat is een 80-kilometerweg."