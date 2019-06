Haps begint niet volledig fit aan voorbereiding

Ridgeciano Haps is niet volledig fit begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. De linksback van Feyenoord trainde maandag apart terwijl de rest van de selectie partijvormen afwerkte. Het is niet duidelijk waar Haps last van heeft.

Het afgelopen seizoen kampte Haps met veel blessureleed. Het eerste half jaar kwam hij niet in actie door een klein breukje in zijn scheenbeen. Het slot van de tweede seizoenshelft maakte hij ook niet mee omdat hij in Venlo uitviel met een knieblessure . Hierdoor speelde de linksback slechts 9 eredivisieduels.

Waar Feyenoord maandag voor het eerst trainde, begon Haps vrijdag al in de gym. Omdat de verdediger vorig jaar nauwelijks fit was, speelde Calvin Verdonk en Tyrell Malacia afwisselend in de basis. Deze twee linker vleugelverdedigers trainden maandag wel mee.