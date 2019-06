Gevel van huizenblok op instorten in Ridderkerk

De gevel van een huizenblok aan de Lorentzstraat in Ridderkerk staat op instorten. Bij de huizenrij van nummer 1 tot en met 28 hangt op plekken de gevel naar voren. De straat is afgezet en alle huizen zijn ontruimd.

De oorzaak is waarschijnlijk de hitte. Bewoners van het huizenblok zijn opgevangen in verzorgingshuis 't Ronde Sant in de buurt.

De meldster kon vanwege de storing eerder op de dag 112 niet bellen. Ze kent iemand die bij de brandweer werkt en belde hem op zijn mobiel. De brandweerman is vervolgens naar de kazerne gefietst en heeft de melding gedaan.

Bouwinspecteurs van de gemeente Ridderkerk doen onderzoek naar de situatie en het instortingsgevaar, daarna pas kan aan een oplossing woorden gewerkt.