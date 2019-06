Gevel van huizenblok op instorten in Ridderkerk, constructie onaangetast

Lorenzo Koning van de brandweer over de situatie in Ridderkerk

Een deel van de gevel van een huizenblok aan de Lorentzstraat in Ridderkerk staat maandag op instorten. Bij de een huizenrij bollen op plekken de gevelstenen naar voren. De straat is maandagmiddag afgezet en alle 28 huizen zijn ontruimd. Maandagavond mochten de meeste bewoners weer naar huis, op vier gezinnen na.

De oorzaak is waarschijnlijk de hitte. Na uitvoerig onderzoek bleek dat de constructie van de huizen niet is aangetast, alleen de buitenmuur van een aantal huizen is uitgezet. Bewoners van het huizenblok werden opgevangen in verzorgingshuis 't Ronde Sant in de buurt. Vier gezinnen moeten ergens anders onderdak vinden voor de nacht.

Vallende stenen

In de nacht van maandag op dinsdag wordt het bolstaande deel van de buitengevel weggehaald, zodat het gevaar van vallende stenen weg is. Omdat dat overlast kan geven, moeten de bewoners van vier huizen een nacht ergens anders slapen. Voor de rest van de straat is er geen gevaar of overlast, ze moeten wel via de achterkant naar binnen en buiten, de voorkant wordt tijdelijk afgesloten.

Dinsdagochtend gaat een technisch bouwbedrijf verdere inspecties doen, ook aan de achterkant van de huizen.

Geen 112

De meldster kon maandagmiddag vanwege de storing eerder op de dag 112 niet bellen. Ze kent iemand die bij de brandweer werkte en belde hem op zijn mobiel. De ex-brandweerman is vervolgens naar de kazerne gefietst en heeft de melding gedaan.

De eigenaar van een van de betreffende huizen vertelt dat hij zijn gevel al eerder bol zag staan. Hij heeft afgelopen weekend nog geprobeerd dat deel te koelen door het nat te spuiten.