Maaien, maaien en nog eens maaien voor toernooi op Vlaardingse golfbaan

Dag en nacht is grasmeester Jeroen van Eijk bezig om de Golfbaan Broekpolder klaar te maken voor een groot internationaal golftoernooi: de Broekpolder International Open. Dat toernooi begint over drie weken en in de aanloop ernaartoe is Van Eijk vooral bezig met maaien, maaien en nog eens maaien.

"Dat maaien doen we om de dag, dus drie keer per week", legt de grasmeester uit. "Als we een dag overslaan, wordt het te lang en is het nadelig voor zowel de bal als het gras. Want dan maai je er te veel vanaf en ontstaan er dotten op de baan."

Baansnelheid

Maar het belangrijkste is de baansnelheid. Vooral bij internationale toernooien zijn er strenge regels. "Er wordt van ons een zogeheten stimp 10 verwacht qua snelheid", aldus Van Eijk, waarbij de 'stimp' staat voor de snelheid op de green. "Maar", vervolgt Van Eijk: "We zitten nu op stimp 8.5, dus we hebben nog wat te doen, maar we gaan nog wat lagen maaien dus dat komt wel goed."

Bekijk hierboven de hele video over het prepareren van Golfbaan Broekpolder voor de Broekpolder International Open (11 t/m 13 juli).