Tips tijdens tropisch weer vanaf de Kruiskade in Rotterdam

West-Kruiskade over tropisch weer: "We moeten van een mier geen olifant maken"

Tijdens deze tropische weersomstandigheden heeft iedereen zo zijn eigen manier om de hitte te bestrijden. Voor Rotterdammers wiens roots in tropische oorden liggen is het echter gesneden koek: "In Suriname zijn we zulke temperaturen wel gewend."

Desalniettemin is het toch ook op de West-Kruiskade voor iedereen even puffen: "Ik heb gelukkig een koelkast in de winkel, dus die zet je dan af en toe open. Even je armen erin en dan weer eruit", zegt één van de winkeleigenaren. Zijn buurman Mahinder van Toko Kondreman voegt toe: "Ik vind het wel heerlijk dit weer. In Suriname weten we niet beter."

Tips

Maar mocht je er nu echt niet tegen kunnen, dan heeft iedereen de welbekende tips: "Drink water op kamertemperatuur, blijf in de schaduw zitten en doe rustig aan", vervolgt Mahinder, die ook twee shirts meeneemt: "Ik heb een wit t-shirt mee waarin ik dan minder transpireer omdat het koeler is."

Mahinder drinkt zijn water tijdens deze warme dagen het liefst op kamertemperatuur: "Ik heb vernomen dat koud niet goed werkt met warmte, vandaar dat ik lauw water drink."

Maar het belangrijkste blijft vooral de kern: "Water drinken en rustig aan doen", zegt een voorbijganger, die wel toevoegt: "Maar we moeten van een mier geen olifant maken. Zo erg is dit ook weer niet."

Een tip van onze verslaggever: kook met veel peper...

Bekijk hierboven de hele reportage van Tenny Tenzer op de West-Kruiskade waarin hij voorbijgangers en ondernemers vroeg naar hun ervaringen tijdens het tropische weer.