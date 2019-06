Oostvoornse bloemist Jan Roskam sprakeloos na niertransplantatie

Jan Roskam is weer thuis in zijn tuincentrum in Oostvoorne

Jan Roskam is weer thuis. De bloemist uit Oostvoorne had nierproblemen en moest een niertransplantatie ondergaan. Lang leek het erop dat er geen nierdonor voor Jan gevonden kon worden, maar een leverancier van De Diepvriesman was de redder in nood voor Jan.

Jan was al jaren op zoek naar een nierdonor. Eerst beloofde zijn vriend en concurrent Dick Hagestein hem zijn nier, maar toen beek dat de levensreddende niertransplantatie niet door kon gaan.

William komt voor De Diepvriesman al 25 jaar lang aan huis bij Jan en hoorde van de nierproblemen. Op eigen initiatief deed hij een test om te kijken of Jan zijn nier kon krijgen. Er was een match, waardoor de niertransplantatie tussen Jan en William kon doorgaan.

"Ik was totaal sprakeloos, en dat ben ik niet zo snel", zegt Jan over deze actie van William. "Het is fantastisch, ongekend en moedig dat je zoiets doet. Voor iemand die geen familie, maar slechts een bekende van je is."

Sinds zondag is Jan weer thuis van zijn niertransplantatie. Ook William, die geen media-aandacht wil, heeft het ziekenhuis mogen verlaten.

Jan komt woorden tekort om de actie van William te beschrijven. "De dokter zei ook: het is met hakken over de sloot, meneer Roskam. Het is nét voor dialyse-moment gebeurd."