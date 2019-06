Nog geen loods voor Zomercarnaval Rotterdam

De straatparade van het Zomercarnaval staat op losse schroeven nu de organisatie nog steeds geen loods heeft gevonden. De organisatie van het zomercarnaval is er maandagavond niet uitgekomen met een partij in Dordrecht. Volgens festivaldirecteur Guus Dutrieux is er nog een week om een geschikte plek te vinden.

“We hadden een mooie locatie gevonden, waar we erg blij mee waren”, vertelt Dutrieux. De deal was zo goed als rond, woensdag zouden de vrachtwagens gaan rijden met alle spullen.

"De indruk afgelopen week was heel positief, maar er kwam een prijs op tafel die we niet kunnen betalen en een beetje onredelijk is. Deze man heeft deze prijs in zijn hoofd en er valt niet over te praten."

Het is de tweede keer dat de organisatie van het Zomercarnaval moeite heeft met het vinden van een loods. “Het wordt elk jaar moeilijker. Rotterdam wordt volgebouwd. En terecht, want het is een mooie stad, maar voor het Zomercarnaval wordt het elk jaar moeilijker. We zijn nu een beetje in paniek, want we hadden gedacht vandaag een loods te hebben.”

Het liefste heeft de organisatie een locatie in Rotterdam. “We hebben van eind deze maand tot half augustus een overkapte loods van duizend vierkante meter nodig. Deze gebruiken we voor de bouw van de praalwagens."

Daarnaast is er ook nog een open luchtterrein nodig voor de muziekwagen. “Het lijkt veel, maar voor Rotterdam valt het wel mee. Het is alleen heel moeilijk te vinden, omdat ondernemers bang zijn om de ruimte aan ons te verhuren voor zes weken. In die tijd kunnen ze het niet aan iemand verhuren die wel van de commerciële markt komt en meer geld heeft. Dat maakt het voor ons moeilijk.”

Ondertussen zoekt de organisatie tot ver over de Rotterdamse grens heen. “De locatie in Dordrecht was al op het randje, omdat we dan over de snelweg en door meerdere steden heen moeten”, aldus Dutrieux. “Inmiddels zijn we zelfs aan het zoeken in Rijswijk en bij Hoogvliet. Er moet toch iemand zijn die ons kan helpen?”