Landelijke storing Albert Heijn opgelost

Bij alle supermarkten van Albert Heijn kon dinsdagochtend tijdelijk niet betaald worden door een systeemstoring in de kassa's. Net als twee weken geleden was storing door heel Nederland. De zelfscanners werkten dit keer wel.

Maandag 10 juni zorgde een pinstoring voor lange rijen bij de kassa's. Sommige winkels zijn toen dicht gegaan omdat de storing uren aanhield en er alleen contant betaald kon worden. Nu kon helemaal niet worden afgerekend.

De storing begon dinsdagochtend om 03:15 uur. Alle kassa's moesten een voor een opnieuw worden opgestart. Tegen 10:00 uur werkten de meeste kassa's wel.

De supermarktketen heeft nog niets laten weten over de oorzaak. Bij de vorige storing was een fout in de firewall van KPN het probleem.

Albert Heijn zegt dat er geen verband is tussen de storing van vandaag en die van twee weken geleden. Ook heeft het niets te maken met de grote storing bij KPN van gisteren.