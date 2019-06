Máxima opent Gek op Geld in Rotterdams museum

Koningin Maxima bij een eerde opening, in het Fotomuseum Foto: Rick Huijzer

Koningin Máxima heeft dinsdagochtend de nieuwste tentoonstelling in het Rotterdamse Belasting & Douanemuseum geopend. Het gaat gaat om de expositie Gek op Geld, over de geschiedenis van betaalmiddelen.

Niet alleen de koningin was bij de opening, ook de baas van de Nederlandse bank Klaas Knot en staatssecretaris van Financiën Menno Snel waren in Rotterdam.

De koningin opende deze tentoonstelling omdat ze de erevoorzitter is van het platform Wijzer in geldzaken. Dit platform richt zich op verstandig omgaan met geld.

Met de tentoonstelling wil het Belasting & Douanemuseum laten zien welke invloed geld in de samenleving heeft en welke soorten betaalmiddelen hebben bestaan. Een paar zeldzame items zijn te zien, waaronder het oudste muntje. De expositie in het museum aan de Parklaan is te zien tot 8 maart 2020.