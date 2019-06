Marechaussee over verstekelingen in de haven: De pakkans is groot

Dit jaar zijn er al dertig procent meer verstekelingen aangetroffen in vrachtwagens in de Rotterdamse haven ten opzichte van vorig jaar. In de eerste vijf maanden zijn in totaal 580 inklimmers of mogelijke slachtoffers van mensenhandel gevonden.

In heel 2018 vonden de politie en de Koninklijke Marechaussee 1371 mensen in vrachtwagens in de haven.

Europoort

Bij de ferry in de Europoort betrapte de Koninklijke Marechaussee afgelopen weekend 18 mensen uit India, onder wie zeven kinderen.

Dennis de Weert is brigadecommandant van de Koninklijke Marechaussee in Zuid-Holland. Hij vertelt dat de 18 verstekelingen asiel hebben aangevraagd en naar Ter Apel zijn gebracht.

"Toen de grenswachter de vrachtwagen inkeek, zag hij iets vreemds", vertelt De Weert. "De ruimte was te klein ten opzichte van de buitenkant. Toen zijn ze eerst zelf en daarna met een hond gaan speuren en zagen ze die mensen.” Bij een dubbele laadruimte is er vaak sprake van mensenhandel, zegt de brigadecommandant.

De Bulgaarse chauffeur zit vast. “Je gaat niet zomaar op pad met een vrachtwagen met een dubbele laadruimte erin. Dat is meestal voorbedachte rade.”

De verstekelingen gaven zich in eerste instantie uit voor Afghanen. "We weten allemaal wel dat Afghanistan een onveilig land is, en dat het wat makkelijker is om asiel te krijgen als je de Afghaanse nationaliteit hebt."

Alle passanten die in Rotterdam de grens overgaan, worden gecontroleerd. "We kijken naar de documenten, zijn ze echt of mogelijk vervalst? We checken het altijd met de databanken. We controleren vervoersmiddelen altijd op aanwezigheid van mensen. De pakkans is groot."