Burgemeester Alblasserdam: '112 en NL Alert mogen niet falen'

Burgemeester Jaap Paans van de gemeente Alblasserdam maakt zich zorgen over het 112-systeem. Het noodnummer was maandag lange tijd niet bereikbaar vanwege een storing bij KPN.

Bovendien kwamen NL Alerts die verstuurd werden bij sommige mensen niet aan, anderen ontvingen de melding meerdere keren of te laat. NL Alert moet op den duur het luchtalarm vervangen.

Paans liet al eerder bezwaren horen tegen het verdwijnen van het luchtalarm. "In Alblasserdam waren er gisteren gelukkig geen noodsituaties. Maar in gemeentes om ons heen was dat wel het geval. Dan mogen 112 en NL Alert gewoon niet falen."

De overheid wil het luchtalarm uit de lucht halen, nu mensen ook via NL Alert geïnformeerd kunnen worden over problemen en rampen. Volgens Paans waren de problemen van gisteren het bewijs dat dat niet kan.

"Het Alert-systeem functioneert gewoon nog niet optimaal. Het gebied dat bereikt moet worden, wordt niet bereikt. Of andere gebieden worden ook bereikt. Dat is verwarrend in de communicatie, daar mag het gewoon niet op fout gaan."

Hij pleit voor het gebruik van beide systemen naast elkaar. "Als de sirene gaat, ga je naar binnen en doe je ramen en deuren dicht. Via een NL Alert kun je dan aanvullende informatie kwijt."

De problemen met 112 en NL Alert worden geëvalueerd door de landelijke overheid. "Ik hoop dat de minister het luchtalarm nu niet afschaft. Verder moeten we werken aan het beter functioneren van het Alert en ook aan een back-up als een provider zoals KPN uitvalt."