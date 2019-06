CBS: minste miljonairs in Nissewaard

Het is moeilijk om in Nissewaard een miljonair tegen te komen. De gemeente staat in de top drie gemeenten met de minste miljonairhuishoudens. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over 2017. Alleen Kerkrade en Brunssum gaan Nissewaard (0,4 procent miljonairs) voor.

Rotterdam staat juist in de top drie steden met meeste miljonairs. Alleen Amsterdam en Den Haag hebben er meer.

In 2017 had van alle particuliere huishoudens in Nederland 1,5 procent een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Dat komt overeen met 115 duizend huishoudens. Dat zijn er ruim duizend meer dan in 2016.

Deze huishoudens hebben een vermogen van 1 miljoen euro of meer, waarbij de waarde van de eigen woning en de eventueel daarbij behorende hypotheek niet in het vermogen zijn meegerekend.

Miljonair in een huurwoning

Ruim 42 procent van de miljonairs woonde in 2017 in een koopwoning met een waarde van een half miljoen euro of meer. Een op de tien miljonairs woont in een huurwoning.

Van de niet-miljonairshuishoudens woont 44 procent in een huurwoning en ruim 3 procent in een koopwoning van een half miljoen euro of meer.