Zorgen over sterfte onder zeehondenpups

"Wij vinden het een zorgelijke situatie", zegt Jaap van der Hiele, de Zeeuw die zich al jaren bekommert om het lot van het dier in Zuid-West Nederland. Hij was ook één van de mannen achter de schermen van de zeehondenopvang in Stellendam.

"Ik heb begrepen van de wetenschappers bij de Wageningen Universiteit dat er nu net zoveel zeehonden in de Waddenzee sterven als dat er jaarlijks worden geboren. Dat zijn 2 duizend zeehonden per jaar. Hoe dat komt, daarover heeft men geen flauw idee."

Bodem

Van der Hiele denkt dat de bodem wellicht te weinig voedsel voortbrengt vanwege het dichtslibben. Er moet misschien meer in de bodem worden geroerd, waardoor er nieuw kans op leven ontstaat. Daarnaast zit er ook te weinig vis in de zee. "Het zijn mogelijke oorzaken", verduidelijkt Van der Hiele.

Ook in de regio Zeeland en Zuid-Holland is al een aantal dode pups van de gewone zeehond gevonden. Overigens zijn er in Zuid-West Nederland meer grijze dan gewone zeehonden. De grijze, die in december de jongen op de wereld zet, is sterker dan de gewone zeehond.

"Maar de grijze zeehond valt ook de bruinvis aan. Is dat vanwege een tekort aan voedsel of heeft het een andere reden?" vraagt Van der Hiele zich af. Hij roept dan ook om de dode bruinvissen en dode zeehondenpups te laten onderzoeken in het lab van de Universiteit in Utrecht, waar de kadavers worden verzameld. "Alleen zo is de reden te achterhalen."