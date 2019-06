'Huizen Ridderkerk konden niet tegen extreme hitte'

De gevelproblemen aan de Lorentzstraat in Ridderkerk zijn waarschijnlijk veroorzaakt door te krappe voegen. Dat is de voorlopige conclusie van de bouwinspecteur van de gemeente Ridderkerk.

"De voegen tussen de huizen zijn te krap geweest voor deze extreme hitte", zegt inspecteur Jos Campfens. "Beton zet uit met deze warmte en had te weinig ruimte."

Volgens hem zit de oorzaak in de dilatatievoeg. Die zit tussen twee huizen in. De voeg is gemaakt om bij extreme temperaturen, warmte en kou, flexibel te kunnen bewegen. Dat moet voorkomen dat bij krimp of uitzetten er iets bijzonders gebeurd. Campfens vermoedt dat de voeg is uitgewerkt.

Maandagmiddag zijn de 28 woningen ontruimd nadat een deel van de gevel duidelijk los kwam te staan.

Op vier gezinnen na mochten alle mensen maandagavond terug. Wel moesten ze onder begeleiding, en via de achterdeur het huis in. Ook moesten ze dinsdagochtend het huis weer uit voor het bouwkundig onderzoek.

Geschrokken

"Het is een lang huizenblok uit 1992", vertelt verslaggever Maikel Coomans. Hij staat bij een hoogwerker. Vanaf boven probeert de inspecteur te kijken hoe de gevel er aan toe is en hoe ver die verwijderd is van het dak.

De omgeving is voor het onderzoek afgezet. Alle bewoners moesten hun huis dinsdag weer verlaten. Iedereen was nog best geschrokken, zegt een stadswacht die toezicht houdt.