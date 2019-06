Boomexpert: Zieke essen worden te snel gekapt

De essentaksterfte in het Lage Bergse Bos wordt veel te radicaal aangepakt, dat is de mening van boomexpert Huib Sneep van het Rijnmond Expertpanel. Afgelopen voorjaar zijn in het Lage Bergse Bos massaal essen gekapt en het jaar ervoor in de Bleiswijkse zoom. Doodzonde, vindt Sneep.

"Het is absoluut onnodig om ook de bomen die niet of maar een beetje ziek zijn, neer te halen. Staatsbosbeheer doet dit vanuit de visie dat het gevaarlijk is, maar dat is overdreven."

Rigoureus

Sneep denkt dat Staatsbosbeheer zo rigoureus is gaan kappen in het Lage Bergse Bos omdat ze kennelijk overal in Nederland hetzelfde te werk gaan. Maar een park is iets anders dan een bos. "Stel dat je in de Flevopolder 20 hectare uit een gebied van 100 hectare weghaalt, dan heeft dat minder impact dan wanneer je dat doet in een heel drukbezocht recreatiegebied."

Sneep studeerde Tuin- en Landschapsinrichting in Boskoop en heeft meer dan dertig jaar ervaring als boomexpert. Naast professioneel boomconsultant is hij vrijwillig adviseur voor actiegroepen die bomen willen behouden, zoals de Bomenridders.

Sneep is samen met de Bomenridders en andere actiegroepen in gesprek met Staatsbosbeheer om te voorkomen dat er nog meer essen onnodig worden gekapt zodra het broedseizoen is beëindigd (half juli, red).

Wegzuigen

Een andere boomsoort die momenteel te lijden heeft, is de eik. Die wordt geteisterd door de processierups. Sneep is kritisch over de aanpak ervan. "Ze worden bestreden met pesticide, maar daarmee dood je ook alle andere rupsen in de bomen. Zij zijn voer voor merels en mezen. Doordat de vogels minder voer vinden, neemt hun aantal af."

Beter zou het volgens de expert zijn om de eikenprocessierups weg te zuigen of weg te plakken.

Sneep gaat de luisteraars van Radio Rijnmond twee keer per maand op maandagmiddag bijpraten over groenonderwerpen. Aan bod komt onder meer: onkruid in de tuin, ecologie in de stad en in het najaar vertelt hij over paddenstoelen.

Wie een vraag heeft aan Huib, kan mailen naar nieuws@rijnmond.nl o.v.v. expert.