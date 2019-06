In de vroegte genieten van een rustig strand

Het kwik tikt dinsdagochtend al bijna 30 graden Celsius aan. Verslaggever Maikel Coomans is op het strand in Hoek van Holland. De eerste mensen hebben om 8:00 uur al een duik in het frisse zeewater genomen.

Het zijn voornamelijk hondenbezitters die genieten van een vroege ochtendwandeling, voordat de drukte losbarst. Tot 9:00 uur mogen honden nog op het strand komen.

Daarna is het strand tot 19: 00 uur alleen toegankelijk voor mensen. Honden en paarden mogen er ’s avonds weer op.

Noodzaak

Volgens een Hoekse vrouw is haar vroege bezoek pure noodzaak. "We moeten om negen uur van het strand zijn in de zomer, of het nu mooi weer is of niet. Daar zijn ze heel strikt in. Je krijgt een boete van 95 euro."

Zeker in april, als het verbod ingaat, wordt daar streng op gecontroleerd. "De hele maand mei is het slecht weer geweest, dus er lag helemaal niemand op het strand. We gingen toch in de hoop dat ze een beetje flexibel zijn, misschien mogen we dan toch langer blijven. Dat mocht niet, we moesten eraf.”

Strandweer

Het verbod gaat volgens de Hoekse wel erg ver: "Ik begrijp dat we met strandweer niet met de honden op het strand kunnen, maar het is vaak geen strandweer. Dan mag dus helemaal niemand gebruik maken van het strand. Dat is doodzonde. Alle mensen die een hond hebben, kunnen dan wel van het strand genieten bij slechter weer.”

Volgens de vrouw kan het makkelijk worden opgelost. “We hebben hier allemaal vlaggen hangen. We zouden er een met een hond kunnen hebben, die wordt gehesen wanneer het onder een bepaalde temperatuur blijft.”

Zeevlam

Hoewel het nu nog heerlijk weer is, bestaat de kans op zeevlam. Dit is een plots opkomende mist. Dat kan gebeuren als warme lucht in aanraking komt met een koude zee of andersom.