Nieuwe kapitein voor RTV Rijnmond

Bij RTV Rijnmond staat woensdag voor één dag een andere kapitein aan het roer. Mai Elmar van Cruise Port Rotterdam neemt dan de plek in van RTV Rijnmond-hoofdredacteur Ib Haarsma. Elmar kiest die dag onderwerpen voor radio, televisie en internet die in haar ogen belangrijk en actueel zijn.

Mai Elmar is sinds 2000 directeur van Cruise Port Rotterdam, dat verantwoordelijk is voor de komst van cruiseschepen naar de haven van Rotterdam. Het aantal grote passagiersschepen dat jaarlijks de Rotterdamse haven aandoet is de afgelopen jaren explosief gestegen. Was het aantal cruiseschepen dat begin deze eeuw aan de Wilhelminakade lag op de vingers van één hand te tellen, dit jaar worden er meer dan honderd verwacht.

Elmar is telg uit een scheepvaartfamilie uit Noorwegen (Mai is Noors voor de maand mei). Ze werd in 2004 uitgeroepen tot Havenman van het jaar. In 2016 kreeg zij door burgemeester Aboutaleb een Koninklijke onderscheiding opgespeld voor haar verdiensten voor de haven. In 2017 werd zij uitgeroepen tot meest invloedrijke Rotterdammer.

Elmar wil tijdens haar hoofdredacteurschap voor een dag onder meer aandacht besteden aan het cruiseschip Queen Victoria dat woensdag in Rotterdam ligt en de positieve effecten die de komst van de duizenden cruisepassagiers heeft voor Rotterdam en omstreken.

De cruisedirecteur is van 16.00 tot 19.00 uur te gast in het radioprogramma van Reint Jan Potze. Zij praat dan met onder anderen Ton Wesselink, directeur van de ss Rotterdam, over gastvrijheid en ondernemerschap.

