Personeel veerdienst Rozenburg-Maassluis kondigt acties aan

De werksituatie bij veerdienst Rozenburg-Maassluis is 'onwerkbaar' geworden zegt Evert Jan van de Mheen van vakbond CNV. "Dit moet zo snel mogelijk opgelost, anders ligt de veerdienst binnenkort stil."

Exploitant Boy Ottevanger krijgt tot 8 juli om mee te werken aan een oplossing. Anders 'zijn acties bij de veerdienst onvermijdelijk'.

Volgens Van de Mheen zijn er al langer spanningen tussen 'werkgever Ottevanger enerzijds en de voltallige bemanning anderzijds'.

In het najaar van 2018 is de werkgever akkoord gegaan met een nieuw cao, maar de werksfeer is volgens Van de Mheen naderhand niet verbeterd. "Het lijkt erop dat Ottevanger slecht kan verkroppen dat hij onder druk van een ophanden zijnde staking een cao heeft moeten afsluiten."

De werknemers en de vakbond willen graag met Ottevanger om de tafel, maar wel met een derde onafhankelijke partij. Gehoopt wordt dat de provincie Zuid-Holland als opdrachtgever wil helpen. De situatie is zo onwerkbaar geworden, zegt Van de Mheen.

"Ottevanger komt afspraken niet na, frustreert het overleg, hangt zonder overleg camera’s op en noemt zijn werknemers criminelen, fraudeurs en eikels. Dat moet afgelopen zijn. Onze leden weigeren nog langer om door Ottevanger stelselmatig geschoffeerd te worden."

Ottevanger wil niet reageren.