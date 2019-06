Brandweer Zuid-Holland Zuid werft nieuwe vrijwilligers

De vrijwillige brandweer Zuid-Holland Zuid is op zoek naar nieuwe brandweermannen en –vrouwen. Hoewel het werk voorlopig niet in gevaar komt, is het wel noodzakelijk dat nieuwe leden zich aanmelden. Bij de kazerne in Giessenburg kunnen zo vier nieuwe brandweerlieden aan de slag.

“Het probleem dat we niet aan voldoende mensen kunnen komen, speelt al langer”, vertelt Arie Boer, operationeel manager bij Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. “Het werk komt niet in gevaar, maar regeren is vooruitzien. Dus we zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers.”

Op de post Giessenburg kunnen vier nieuwe vrijwilligers aan de slag. “We willen graag mensen motiveren, want het is een prachtig vak”, aldus Boer.

Dat probeert de brandweer door het werk te laten zien. “Vorige week hebben we een oefening gedaan met mooi weer, waar veel publiek op af is gekomen. We proberen op die manier mensen te motiveren om bij de brandweer te gaan.”

De brandweerlieden worden niet alleen ingezet om branden te bestrijden, maar ook voor de assistentie bij ongevallen, zoals het openknippen van een auto of een incident met gevaarlijke stoffen.

Vrouwen

Niet alleen Giessenburg komt vrijwillige brandweerlieden te kort. “Het is een continu proces door de hele regio”, vertelt Boer. “Daar hebben grote en kleine posten allemaal last van.” Voornamelijk vrouwen worden gemist. “We hebben veel te weinig vrouwen, zo’n vijf procent.” Bij de kazerne Giessenburg zijn zelfs nog helemaal geen vrouwen. “Maar ze zijn van harte welkom”, aldus Boer.

Iedereen kan zich aanmelden, volgens Boer. “Vrijwilligers moeten gezond en goed gemotiveerd zijn.” Toch betekent vrijwillig niet vrijblijvend bij de brandweer. “Vrijwillige brandweermannen doorlopen dezelfde opleiding als professionele brandweerlieden. Ze moeten twee jaar lang één keer per week naar een avondcursus. Ook is er iedere week een oefenavond.”

De verschillen tussen vrijwillig en professioneel zijn minimaal. "Het enige verschil zit erin dat vrijwilligers er geen dagtaak aan hebben, maar worden opgeroepen bij nood." Ze worden dan geacht binnen een paar minuten bij de kazerne te zijn.