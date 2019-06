Huizen Ridderkerk weer vrijgegeven

Huizengevels in Ridderkerk instabiel door warmte

Alle bewoners van de huizen met gevelproblemen in Ridderkerk mogen weer naar huis. Maandagmiddag werden de 28 woningen aan de Lorentzstraat ontruimd nadat een deel van de gevel los kwam.

De eigenaren van de woningen moeten zelf contact opnemen met een aannemer om zo de problemen op te lossen.

Oorzaak van de problemen is waarschijnlijk de dilatatievoeg. Deze is gemaakt om bij extreme temperaturen, warmte en kou, flexibel te kunnen bewegen. Bouwinspecteur Jos Campfens van de gemeente Ridderkerk vermoedt dat de voeg is uitgewerkt.

"De voegen tussen de huizen zijn te krap geweest voor deze extreme hitte", zei in Campfens dinsdag tegen RTV Rijnmond. "Beton zet uit met deze warmte en hier had het te weinig ruimte."

Maandagavond mocht, op vier gezinnen na, iedereen naar huis. Bewoners moesten onder begeleiding, via de achterdeur de woning in. Dit vanwege een inspectie. Rond 14:00 uur zijn de woningen volledig vrijgegeven.