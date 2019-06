Verhaar tekent bij Excelsior: 'Fijn om dicht bij huis te spelen'

Thomas Verhaar keert terug in het Nederlandse betaalde voetbal. De Rotterdammer heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Excelsior. ''Het contact was toen ik terug kwam uit Zuid-Afrika snel gelegd en ik vond het fijn om dicht bij huis te voetballen'', verklaart Verhaar.

De 31-jarige aanvaller voetbalde sinds de zomer van 2014 voor Sparta, waarna hij in januari vertrok naar Ajax Cape Town in Zuid-Afrika. De optie om daar te verlengen werd niet gelicht, waardoor hij transfervrij was.

''Het afgelopen jaar speelde ik in een Ajax-shirt, toen was ik al een hoop vrienden kwijt. En nu heb ik ook afscheid genomen van de rest'', zegt Verhaar met een knipoog. ''Het kan gevoelig liggen voor supporters, maar dat gevoel heb ik niet. Daar ben ik te veel liefhebber van Rotterdam en Excelsior voor.''

In 2016 werd hij met Sparta kampioen van de Jupiler League. Daarin scoorde Verhaar 24 keer. Hij hoopt dit seizoen bij Excelsior net zo van waarde te kunnen zijn. ''Al moet je eerlijk zijn. Dat jaar bij Sparta was exceptioneel goed. Ik hoop dat ik dat niveau weer kan bereiken. Daar heb ik vertrouwen in, maar het is altijd afwachten hoe een seizoen loopt. Ik ben er aan toen om weer te spelen en te presteren.''



Bekijk hierboven het volledige interview met Excelsior-aanwinst Thomas Verhaar.