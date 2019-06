Vervoer Rotterdam-Zuid in de problemen

Wie met het openbaar vervoer in Rotterdam-Zuid reist, moet rekenen op flinke vertraging. Dit komt door een defecte tram en problemen bij de metro.

Om 17:00 uur gaan de deuren open van het concert van Rammstein, waardoor veel mensen naar de Kuip reizen.

De defecte tram staat stil bij het Wilhelminaplein, waardoor de trams alleen tot de haltes Lodewijk Pincoffsweg en Leuvehaven rijden. Er rijden geen trams over de Erasmusbrug.

Mensen kunnen op dit traject wel gebruikmaken van de metro. Volgens een woordvoerder van de RET is nog onduidelijk wat de oorzaak van het defecte tramtoestel is.

Reizen met metro is dus nog wel mogelijk, maar de metro rijdt momenteel op een enkel spoor, waardoor reizigers rekening moeten houden met extra reistijd.

Indien nodig zet de RET extra vervoer in. Volgens de woordvoerder is dat momenteel niet nodig, maar wordt dit goed in de gaten gehouden.