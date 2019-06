Grootscholten aan de slag in Polen

Een van de redenen waardoor Grootscholten weg moest bij Feyenoord was omdat hij teveel wilde vernieuwen op Varkenoord bij Feyenoord. Bij Legia Warschau krijgt hij wel de kans om zich met de hele voetbaltak en academy van de Poolse topclub bezig te houden.

Het is niet de eerste buitenlandse klus voor Grootscholten. Voor Feyenoord werkte de Naaldwijker bij onder meer Kuban Krasnodar in Rusland en Vancouver Whitecaps in Canada. Daarvoor werkte hij in Nederland bij Sparta als hoofd jeugdopleiding.