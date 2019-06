Zwarts: 'Excelsior prima stap om hogerop te komen'

Joël Zwarts tekende maandag een contract voor drie seizoenen bij Excelsior. De 20-jarige spits was transfervrij, nadat zijn contract bij Feyenoord niet werd verlengd. ''Excelsior is een prima stap om uiteindelijk weer hogerop te komen'', zegt Zwarts over zijn overstap naar de Kralingers.

De jonge aanvaller genoot ook de interesse van onder meer AZ. ''Ik heb met mijn zaakwaarnemer en vader alle opties naast elkaar gelegd. Zowel sportief als financieel. En daar is Excelsior uitgekomen. Het voelde goed. Ik ben bekend bij deze club. Dat helpt wel mee in je beslissing.''

Qua ambities is Zwarts duidelijk: ''Ik ben van plan het kampioenschap te pakken

We hebben een prima selectie staan, die zeker bovenin mee gaat draaien.''

Feyenoord

Uiteindelijk werd het contract van Zwarts, nadat hij het afgelopen halfjaar was uitgeleend aan FC Dordrecht, niet verlengd door Feyenoord. Bij de Rotterdammers trainen onder de nieuwe trainer Jaap Stam nu veel jeugdspelers mee, die een kans krijgen om zich te bewijzen. Dat geldt dus niet voor Zwarts. ''In het begin denk je daar wel over na. Geef me gewoon een eerlijke kans, dan kan ik mezelf ook bewijzen. Maar ja, als de club me die kans niet geeft, dan is het voor mij zaak om door te gaan'', aldus de nieuwe spits van Excelsior.

Bekijk hierboven het volledige interview met Joël Zwarts