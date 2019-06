Ambulancezorg in Zuid-Holland blij dat alles bij het oude blijft

De hulpdiensten in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid zijn blij met het voornemen van minister Bruins van medische zorg en sport om de ambulancezorg voorlopig te laten bij de huidige aanbieders. Als de Tweede Kamer akkoord gaat, komt er in 2021 geen aanbesteding.

Arjen Littooij, de directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), noemt het prachtig nieuws. "We hoopten er al lang op. Het is een van de kerntaken waar de burgers van verwachten dat de overheid het goed regelt."

Ook Hans Janssen, eindverantwoordelijk voor de ambulancezorg in Zuid-Holland Zuid, is tevreden. "Veilige acute zorg zal veel beter gediend zijn als een aanbieder van ambulancezorg niet om de zoveel jaar wisselt."

In Rotterdam-Rijnmond is de ambulancezorg nu nog in handen van een coöperatie van de VRR en de BIOS Groep. Er ligt een plan om per oktober alles in handen van de VRR te geven. Daarover wordt de komende weken besloten.

Littooij ziet het als een puzzel, waarvan nu de stukjes op hun plaats vallen. "Alle inspanningen zijn nu gericht op de toekomst. We zijn een sterk merk, waar mensen die solliciteren nu weten dat er meer duidelijkheid is over de toekomst."

Aanrijtijden

Volgens hem zal het personeel en materieel in de Rijnmond efficiënter en effectiever worden ingezet. "Het zal nog professioneler worden en de kwaliteit gaat omhoog in ons streven om 95 procent van de aanrijtijden binnen de gestelde norm te halen."

In Zuid-Holland Zuid werkt de veiligheidsregio in een coöperatie samen met het Erasmus MC en het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Het voornemen om de aanbesteding uit te sluiten, geeft volgens Janssen vooral zekerheid. "We kunnen nóg meer investeren in kwaliteit, vernieuwing en langetermijnvisie over wat goed is voor onze patiënten."

Signaal

Ook vindt Hans Janssen dat het een signaal is naar aanbestedingen in andere sectoren. Onder meer in het openbaar vervoer heeft dat geleid tot problemen. "En we hebben ook gezien welke onvrede het brengt bij cliënten. In de ambulancezorg kun je je dat niet veroorloven. Dan heb je geen ontevreden cliënten, maar cliënten die direct in gevaar zouden kunnen zijn."

In Zuid-Holland Zuid zal het wat de ambulancezorg niet zover komen, zegt Janssen. "We hebben een ongelooflijk gemotiveerde ploeg professionals opgebouwd en weinig verloop. We handelen niet op basis van winstoogmerk én we bieden bewezen kwaliteit en beschikbaarheid."