Flat in Rozenburg deels verwarmd door waterstof

Aan water hebben we in ons land geen gebrek. Daarom is Stedin dinsdag een project gestart waarbij een woonblok aan de Bosseplaat in Rozenburg voor tien procent door waterstof verwarmd wordt.

Verborgen in een hoekje in een flat staat drie gloednieuwe waterstofketels. "We willen met dit project laten zien dat waterstof echt werkt en dat je het kunt gebruiken om woningen te verwarmen", zegt waterstofexpert Albert van der Molen van Stedin.

Waterstof is goedkoper en schoner dan aardgas. "Er zitten ongeveer dertig panden in dit complex. We zouden daar drie woningen volledig voor kunnen verwarmen, dus bij dertig woningen gaat het om tien procent reductie."

Waterstof wordt nu alleen nog op grote schaal gemaakt en gebruikt in de industrie. In veel gevallen gaat het om blauwe waterstof, die niet gemaakt is met duurzame stroom. De kostprijs is nog heel hoog en er is dus nog weinig ervaring mee.

Ook gaat veel energie verloren bij het maken van waterstof en is nog relatief veel duurzame stroom nodig. Daarom zal het volgens Stedin nog een tijd duren voor grote aantallen woningen op waterstof verwarmd kunnen worden.