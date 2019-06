Rijnmond in 5 minuten: dinsdag 25 juni

In deze aflevering van Kijk op Rijnmond gaan we niet aan de slag met airco's, maar met verwarmingen. Een woonblok aan de Bosseplaat in Rozenburg heeft een primeur: de huizen worden daar voor tien procent door waterstof verwarmd.

Daarnaast gaan we langs bij Jan Roskam. De bloemist uit Oostvoorne had nierproblemen en ontving een nier van een kennis. Ten slotte zien we hoe Koningin Máxima de nieuwste tentoonstelling in het Rotterdamse Belasting & Douanemuseum opent.