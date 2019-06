Gratis water op veel muziekfestivals

Concert at Sea (archieffoto)

Alleen concert at SEA bij Ouddorp op Goeree-Overflakkee doet niets extra's, omdat het er normaal gesproken al goed toeven is, zegt een woordvoerder. Het festival is dichtbij de zee, waardoor er meestal een frisse wind waait.

Op Parkpop in Den Haag zijn er zondag extra punten waar bezoekers gratis water kunnen tappen, zegt een woordvoerder. Ook worden er schaduwplekken ingericht. Daarnaast mogen muziekliefhebbers waterflesjes zonder dop meenemen en is ook zonnebrand toegestaan.

Bij Awakenings, zaterdag en zondag in Amsterdam, is er extra water ingeslagen voor de feestende menigte. Water kan, net als voorgaande jaren, gratis gehaald worden bij verschillende punten. Ook zijn er in tenten meer ventilatoren te vinden.