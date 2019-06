'Verdwijning van Rotterdammer heeft te maken met partij verdovende middelen'

De verdwijning van de 26-jarige Rotterdammer Mohamed Anaya heeft vermoedelijk te maken met een partij verdovende middelen, waarbij het een en ander is misgegaan. Dat zegt de politie in het opsporingsprogramma Team West van Omroep West.

Mohamed Anaya is voor het laatst gezien door zijn moeder op 14 juni rond 13:00 uur. Dat was in Rotterdam-IJsselmonde. Sindsdien krijgt zijn familie geen contact meer met hem.

De auto van Anaya - een zwarte VW Golf - is gevonden op Van Vredeburchweg in Rijswijk, vlakbij tennispark De Hofdstede en de sportvelden. In de wagen lagen persoonlijke bezittingen van Anaya. Het is niet bekend waar de Rotterdammer is en of hij nog leeft.