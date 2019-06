Loopplanken over sinkhole, bewoners Van Galenstraat kunnen terug naar huis

Bewoners van een portiekflat in de Van Galenstraat in Rotterdam-Rubroek kunnen weer terug naar huis. Er zijn loopplanken over de sinkhole gelegd.

Door een gesprongen waterleiding ontstond dinsdagavond een groot gat in de straat, pal voor de ingang van het appartementencomplex. Bewoners werden uit voorzorg met een autoladder uit hun huizen gehaald.

Volgens een woordvoerder van de brandweer heeft een inspecteur van bouw- en woningtoezicht een eerste inspectie uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de met de constructie van het pand niets mis is.

Monteurs van Evides hebben het lek gedicht.

Overschie

Het is niet de eerste keer deze maand dat in Rotterdam een sinkhole ontstaat. Op 12 juni was het raak in de Schielaan in Rotterdam-Overschie. Een dag later ontstond in dezelfde wijk opnieuw een zinkgat, in de Pieter van Aschstraat.