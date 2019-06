Sinkhole in Rotterdam-Rubroek; bewoners uit huis getakeld

Door een gesprongen waterleiding is een zogenoemd sinkhole ontstaan voor de deur van een portiek aan de van Galenstraat in Rotterdam-Rubroek. Door de problemen zitten 130 huishoudens zonder water.

De bewoners van het portiek zijn uit voorzorg met een autoladder uit hun huizen gehaald, omdat het metersgrote gat direct voor de ingang van het pand zit. Hierdoor kunnen zij niet zelfstandig hun woning in of uit.

Volgens een woordvoerder van de brandweer heeft een inspecteur van bouw- en woningtoezicht een eerste inspectie uitgevoerd. Daaruit is gebleken dat de constructie van het pand in orde is.

Monteurs van Evides zijn aanwezig. In de straat is een tijdelijk watertappunt neergezet. Het is niet duidelijk hoe lang de reparatiewerkzaamheden aan de waterleiding en de straat gaan duren. De bewoners kunnen vermoedelijk na de reparatie terug naar huis.



Overschie

Het is niet de eerste keer deze maand dat in Rotterdam een sinkhole ontstaat. Op 12 juni was het raak in de Schielaan in Rotterdam-Overschie. Een dag later ontstond in dezelfde wijk een zinkgat, in de Pieter van Aschstraat.