De Botlekbrug in de A15 heeft dinsdagavond te kampen met een storing. Dat meldt Rijkswaterstaat. Het verkeer kan over de brug rijden, maar het scheepvaartverkeer is gestremd.

De storing ontstond even voor 20:00 uur. Om wat voor storing het gaat en wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. Een monteur is aanwezig om de problemen te verhelpen. Het is niet bekend hoe lang dit gaat duren.