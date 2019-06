Met een enorme knal is dinsdagavond in de Kuip het concert van de Duitse metband Rammstein begonnen.

Rammstein is bekend van hits als Du Hast, Ich Will en Sonne. De optredens staan bekend om het visuele vuurwerk, met kettingzagen en vlammenwerpers. Het concert in Rotterdam is een van de 27 optredens tijdens de komende Europese tournee.