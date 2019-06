Slikken of stikken voor drie Dordtse sportclubs

De soap rondom verplaatsing van Dubbeldam speelt al meer dan vijftien jaar. Sinds 2014 wordt ook vruchteloos onderhandeld met de twee ander clubs, die de gemeente ook wil verplaatsen.

Volgens de clubs geeft de gemeente te weinig geld om een volwaardige accommodatie te bouwen als vervanging van wat ze nu hebben.

"Er moet één miljoen euro extra komen", zei Kevin Noels D66) namens de oppositie. "Want de gemeente wil ze weg hebben, ze werken daar aan mee en dus hebben we een ereschuld."

Marck Merckx (VVD) kwam met het scherpst denkbare antwoord: "En wie zegt dat dat genoeg is? Als er op 1 oktober geen oplossing is, moeten we gewoon constateren dat het niet gelukt is."



Over één ding zijn de raadsleden het wel eens; er moet een nieuwe sportparkenvisie komen. De oude bevat "te veel onduidelijkheden" zegt Merckx. "Rammelt aan alle kanten" vindt Noels.

Op basis van die visie trok de Dordtse Raad in 2014 vijf-en-half miljoen euro uit voor verplaatsing van vier clubs. Dat lukte alleen met voetbalclub OMC.

"Met onze grote woningbouwplannen moeten we wellicht meer sportclubs verhuizen. Dan moet wel duidelijk zijn hoe we dat regelen. In een nieuwe visie dus", oordeelt Merckx.

Noels is dat met hem eens: "Maar je kunt nu niet die drie clubs in de kou laten staan". Ook die mening wordt niet gedeeld door een meerderheid van de Dordtse Raad.