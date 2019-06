Het vertrek van een ambtenaar gaat de gemeente Alblasserdam in 2019 zo'n 140 duizend euro kosten. Dat is dinsdagavond gebleken tijdens een raadsvergadering.

Het gaat grotendeels om doorlopende loonkosten, meldt Alblasserdamsnieuws.nl. Als de vrouw in 2020 nog geen ander werk heeft, kunnen ook in dat jaar nog kosten gemaakt worden, stelt wethouder Peter Verheij.

De 140 duizend euro is niet voorzien in de begroting 2019. Voorgesteld is om de kosten te betalen uit de algemene reserve.