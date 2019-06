Eerste doelpuntenmaakster Oranje Leeuwinnen over Nederland-Japan: 'Eigenlijk niet verdiend'

Eerste doelpuntenmaakster over verleden Oranje vrouwen: 'We kregen twintig euro zakgeld'

De Oranje Leeuwinnen hebben zich dinsdagavond geplaatst voor de kwartfinale van het WK voetbal in Frankrijk. Japan werd met 2-1 verslagen. De eerste doelpuntenmaakster van Oranje ooit, Lenie Wensveen-van der Jagt uit Lekkerkerk, vond de overwinning niet per se terecht.

"Het is eigenlijk niet verdiend. Maar slecht spelen en winnen: dat is toch ook wel mooi", zegt ze tegenover RTV Rijnmond.

De penalty in de laatste minuut was volgens Wensveen-van der Jagt wel terecht. "Ze doet iets met haar arm, ze haalt hem uit haar zij. Tegenwoordig geven ze hem ervoor. Gisteren heb ik hem ook zo gezien. Toch vind ik het raar. Waar moet je je armen anders laten?"

Wensveen vond dat het spel van Oranje te stroperig was. "Ze waren gewoon niet fel genoeg. Dat is jammer, ik weet ook niet hoe het kan. Want tegen Canada vond ik ze geweldig en waren ze fel.

We komen hier niet meer mee weg, denk ik. Je krijgt steeds betere ploegen natuurlijk. Maar je weet het nooit, je moet ook een beetje mazzel hebben."

Bekijk hierboven heel het gesprek met de eerste doelpuntenmaakster van Oranje. Daar is ook een gesprek te zien over haar tijd als international én hoe zij de wedstrijd Nederland-Japan beleefde vanaf de bank.